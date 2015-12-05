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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 30
Игало 90
2:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2015, 18:00 МСК
5.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
77
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
74
24
Игало
Одион Игало
90'
90'
90
9
Дини
Трой Дини
30'
30'
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
25
Холебас
Хосе Холебас
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
22
Абди
Альмен Абди
17
Гедиура
Адлан Гедиура
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
10
Уларе
Обби Уларе
Норвич Сити
мин
13
Радд
Деклан Радд
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
3
Уисдом
Андре Уисдом
90
18
Дорранс
Грэм Дорранс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
78
22
Редмонд
Натан Редмонд
45
12
Брэди
Робби Брэди
90
7
Граббан
Льюис Граббан
67
Запасные
1
Радди
Джон Радди
5
Мартин
Расселл Мартин
28
О'Нил
Гари О'Нил
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
10
Джером
Кэмерон Джером
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани