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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 5
Марез 23
Марез 67
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2015, 18:00 МСК
5.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
27
Бартли
Кайл Бартли
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
63
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
45
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
78
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
33
Фернандес
Федерико Фернандес
22
Ранхель
Анхель Ранхель
24
Корк
Джек Корк
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
11
Эмнес
Марвин Эмнес
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
87
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
5'
23'
67'
5', 23', 67'
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
27
Василевски
Марцин Василевски
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
15
Шлупп
Джеффри Шлупп