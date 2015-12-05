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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 7
Арнаутович 15
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2015, 15:45 МСК
5.12.2015, 15:45 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
7'
15'
7', 15'
90
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
77
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
85
27
Кркич
Боян Кркич
72
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
16
Адам
Чарли Адам
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
11
Хоселу
Хоселу
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
62
25
Фернандиньо
Фернандиньо
56
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
14
Бони
Вильфрид Бони
57
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
22
Клиши
Гаэль Клиши
77
Хамфрис
Кэмерон Хамфрис
15
Навас
Хесус Навас
18
Делф
Фабиан Делф
76
Гарсия
Ману Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо