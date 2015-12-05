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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ромеу 73
1:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Лескотт 44
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2015, 18:00 МСК
5.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
63
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
63
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
10
Мане
Садио Мане
83
19
Пелле
Грациано Пелле
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
26
Колкер
Стивен Колкер
15
Мартина
Куко Мартина
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
73'
4
Класи
Йорди Класи
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Хуанми
Хуанми
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
44'
44'
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
24
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
78
17
Верету
Жордан Верету
90
19
Айю
Жордан Айю
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
75
Запасные
31
Банн
Марк Банн
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
2
Илори
Тиагу Илори
15
Вествуд
Эшли Вествуд
25
Хиль
Карлес Хиль
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
20
Траоре
Адама Траоре