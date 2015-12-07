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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 81
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Данн 76
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
7 дек. 2015, 23:00 МСК
7.12.2015, 23:00 МСК
понедельник
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
62
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
81'
81'
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
11
Миральяс
Кевин Миральяс
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
76'
76'
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
77
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
15
Йединак
Майл Йединак
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
77
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
8
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
16
Гэйл
Дуайт Гэйл