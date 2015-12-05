Матч завершен
Челси
Лондон
0:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Мюррэй 80
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
5 дек. 2015, 20:30 МСК
5.12.2015, 20:30 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
81
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
7
Педро
Педро
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
81
21
Матич
Неманья Матич
90
8
Оскар
Оскар
46
22
Виллиан
Виллиан
90
10
Азар
Эден Азар
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
14
Траоре
Бертран Траоре
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми
19
Коста
Диего Коста
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
3
Кук
Стив Кук
90
15
Смит
Адам Смит
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
8
Артер
Гарри Артер
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
78
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
18
Керморган
Янн Керморган
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй
80'
28
Рантие
Токело Рантие