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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Сарате 17
1:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рид 50
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2015, 17:05 МСК
29.11.2015, 17:05 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
50'
50'
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
64
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
10
Сарате
Мауро Сарате
17'
17'
82
20
Мозес
Виктор Мозес
90
15
Сахо
Диафра Сахо
74
Запасные
34
Шпигель
Рафаэль Шпигель
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
4
Сонг
Александр Сонг
30
Антонио
Майкл Антонио
39
Куллен
Джош Куллен
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
26
Елавич
Никица Елавич
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
45
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино