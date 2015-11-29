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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2015, 15:00 МСК
29.11.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
56
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
75
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
28
Виммер
Кевин Виммер
28
Кэрролл
Том Кэрролл
47
Онома
Джошуа Онома
11
Ламела
Эрик Ламела
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
89
8
Оскар
Оскар
90
7
Педро
Педро
90
Запасные
32
Амелия
Марко Амелия
6
Баба
Абдул Рахман Баба
15
Джилободжи
Папи Джилободжи
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
19
Коста
Диего Коста