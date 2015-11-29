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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Граббан 43
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Озил 30
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2015, 19:15 МСК
29.11.2015, 19:15 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
0
Граббан
Льюис Граббан
43'
43'
85
1
Радди
Джон Радди
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
3
Уисдом
Андре Уисдом
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
18
Дорранс
Грэм Дорранс
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
71
14
Хулахан
Весли Хулахан
85
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
5
Мартин
Расселл Мартин
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
22
Редмонд
Натан Редмонд
10
Джером
Кэмерон Джером
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Арсенал
мин
0
Озил
Месут Озил
30'
30'
90
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
11
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
72
17
Санчес
Алексис Санчес
60
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл