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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 9
Делф 20
Коларов 70
3:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 49
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2015, 18:00 МСК
28.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
9'
9'
90
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Коларов
Александар Коларов
70'
70'
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
0
Делф
Фабиан Делф
20'
20'
70
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
75
10
Агуэро
Серхио Агуэро
64
Запасные
29
Райт
Ричард Райт
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
21
Сильва
Давид Сильва
6
Фернандо
Фернандо
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Саутгемптон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
0
Лонг
Шейн Лонг
49'
49'
90
6
Фонте
Жозе Фонте
36
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
45
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
0
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
77
10
Мане
Садио Мане
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
26
Колкер
Стивен Колкер
15
Мартина
Куко Мартина
11
Тадич
Душан Тадич
23
Рамирес
Гастон Рамирес
4
Класи
Йорди Класи
20
Хуанми
Хуанми