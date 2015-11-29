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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Милнер 62
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2015, 19:15 МСК
29.11.2015, 19:15 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
63
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
62'
62'
90
23
Джан
Эмре Джан
90
33
Айб
Джордон Айб
90
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
71
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
24
Аллен
Джо Аллен
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
15
Старридж
Даниэль Старридж
27
Ориги
Дивок Ориги
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
27
Бартли
Кайл Бартли
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
10
Айю
Андре Айю
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
64
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
73
17
Эдер
Эдер
69
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
33
Фернандес
Федерико Фернандес
22
Ранхель
Анхель Ранхель
24
Корк
Джек Корк
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
18
Гомис
Бафетимби Гомис