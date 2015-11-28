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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 24
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Швайнштайгер 45
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2015, 20:30 МСК
28.11.2015, 20:30 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
80
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
70
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
60
9
Варди
Джейми Варди
24'
24'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
24
Дайер
Натан Дайер
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
90
7
Янг
Эшли Янг
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
45'
45'
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
90
10
Руни
Уэйн Руни
68
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
43
Бортуик-Джексон
Кэмерон Бортуик-Джексон
27
Феллайни
Маруан Феллайни
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
36
Перейра
Андреас Перейра
7
Депай
Мемфис Депай
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд