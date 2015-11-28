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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
МакАртур 14
Боласи 17
Заха 41
Боласи 47
МакАртур 90
5:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сиссе 10
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2015, 18:00 МСК
28.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
0
МакАртур
Джеймс МакАртур
14'
90'
14', 90'
90
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
75
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
0
Боласи
Янник Боласи
17'
47'
17', 47'
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
86
0
Заха
Вилфрид Заха
41'
41'
67
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
28
Ледли
Джо Ледли
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
Майл Йединак
29
Шамах
Маруан Шамах
8
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
10'
10'
90
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
0
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
70
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
70
17
Перес
Айосе Перес
45
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
42
Стерри
Джейми Стерри
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
45
Митрович
Александар Митрович