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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Смит 79
Станислас 87
Станислас 90
3:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Мори 25
Лукаку 36
Баркли 90
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2015, 18:00 МСК
28.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
23
Федеричи
Адам Федеричи
45
0
Гослинг
Дэн Гослинг
90
25
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
45
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
87'
90'
87', 90'
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Артер
Гарри Артер
76
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
0
Смит
Адам Смит
79'
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
16
МакДональд
Шон МакДональд
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
18
Керморган
Янн Керморган
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
0
Мори
Рамиро Мори
25'
25'
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
68
0
Баркли
Росс Баркли
90'
90'
90
9
Коне
Аруна Коне
90
0
Лукаку
Ромелу Лукаку
36'
36'
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
86
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
15
Клеверли
Том Клеверли
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
11
Миральяс
Кевин Миральяс