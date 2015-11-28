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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Ричардс 41
Айю 89
2:3
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 17
Хаттон 69
Дини 85
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2015, 18:00 МСК
28.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Айю
Жордан Айю
89'
89'
90
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
69'
69'
90
0
Кларк
Киран Кларк
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
41'
41'
90
0
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
82
25
Хиль
Карлес Хиль
68
17
Верету
Жордан Верету
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
5
Окоре
Жорес Окоре
7
Бакуна
Леандро Бакуна
15
Вествуд
Эшли Вествуд
39
Жестеде
Руди Жестеде
20
Траоре
Адама Траоре
Уотфорд
мин
0
Игало
Одион Игало
17'
17'
90
1
Гомес
Эурелью Гомес
67
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
0
Аке
Натан Аке
90
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
67
22
Абди
Альмен Абди
81
0
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
0
Дини
Трой Дини
85'
85'
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
21
Анья
Икечи Анья
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
19
Ибарбо
Сегундо Ибарбо