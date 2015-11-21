Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Моррисон 35
Артета 40
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 28
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2015, 18:00 МСК
21.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
61
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
35'
35'
77
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
68
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
63
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
34
Коклен
Франсис Коклен
14
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
28'
28'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
20
Фламини
Матье Фламини
8
Артета
Микель Артета
40'
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл