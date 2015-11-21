Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 28
Шелви 38
2:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 10
Гослинг 26
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2015, 18:00 МСК
21.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
27
Бартли
Кайл Бартли
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
70
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
70
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
38'
38'
90
10
Айю
Андре Айю
28'
28'
90
17
Эдер
Эдер
73
Запасные
25
Треммель
Герхард Треммель
33
Фернандес
Федерико Фернандес
22
Ранхель
Анхель Ранхель
24
Корк
Джек Корк
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
18
Гомис
Бафетимби Гомис
Борнмут
мин
23
Федеричи
Адам Федеричи
90
25
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
26'
26'
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
80
8
Артер
Гарри Артер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
10'
10'
86
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
15
Смит
Адам Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
16
МакДональд
Шон МакДональд
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
18
Керморган
Янн Керморган
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй