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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 23
Алдервейрелд 34
Кейн 50
Уокер 84
4:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 87
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
22 нояб. 2015, 19:00 МСК
22.11.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
34'
34'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
84'
84'
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
71
7
Сон
Хын-Мин Сон
85
10
Кейн
Гарри Кейн
23'
50'
23', 50'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
25
Онома
Джошуа Онома
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
16
Нобл
Марк Нобл
80
8
Куяте
Шейку Куяте
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
87'
87'
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
63
20
Мозес
Виктор Мозес
63
15
Сахо
Диафра Сахо
90
Запасные
34
Шпигель
Рафаэль Шпигель
21
Огбонна
Анжело Огбонна
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
4
Сонг
Александр Сонг
30
Антонио
Майкл Антонио
10
Сарате
Мауро Сарате
26
Елавич
Никица Елавич