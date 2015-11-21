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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кркич 10
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2015, 18:00 МСК
21.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
2
Соареш
Седрик Соареш
85
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
72
11
Тадич
Душан Тадич
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
4
Класи
Йорди Класи
64
7
Лонг
Шейн Лонг
90
19
Пелле
Грациано Пелле
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
26
Колкер
Стивен Колкер
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
10
Мане
Садио Мане
20
Хуанми
Хуанми
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
65
16
Адам
Чарли Адам
90
27
Кркич
Боян Кркич
10'
10'
71
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
87
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф