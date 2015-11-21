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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 45
Ульоа 62
Оказаки 83
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2015, 18:00 МСК
21.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
20
45
Митрович
Александар Митрович
62
17
Перес
Айосе Перес
81
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
42
Стерри
Джейми Стерри
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
62'
62'
73
9
Варди
Джейми Варди
45'
45'
77
26
Марез
Рияд Марез
89
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
83'
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
24
Дайер
Натан Дайер