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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 44
1:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мангала 7
Коутиньо 23
Фирмино 32
Шкртел 81
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2015, 20:30 МСК
21.11.2015, 20:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
7'
7'
90
3
Санья
Бакари Санья
90
42
Туре
Яя Туре
46
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
15
Навас
Хесус Навас
46
16
Агуэро
Серхио Агуэро
44'
44'
66
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
22
Клиши
Гаэль Клиши
23
Отаменди
Николас Отаменди
25
Фернандиньо
Фернандиньо
16
Делф
Фабиан Делф
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
81'
81'
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
23'
23'
68
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
32'
32'
76
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
24
Аллен
Джо Аллен
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
15
Старридж
Даниэль Старридж
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб