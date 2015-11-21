Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Баркли 17
Лукаку 28
Баркли 42
Лукаку 59
4:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2015, 18:00 МСК
21.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
84
20
Баркли
Росс Баркли
17'
42'
17', 42'
74
9
Коне
Аруна Коне
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
28'
59'
28', 59'
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
74
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
15
Клеверли
Том Клеверли
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
11
Миральяс
Кевин Миральяс
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
45
40
Грилиш
Джек Грилиш
74
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
57
17
Верету
Жордан Верету
90
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
24
Санчес
Карлос Санчес
9
Синклейр
Скотт Синклейр
28
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
7
Бакуна
Леандро Бакуна
39
Жестеде
Руди Жестеде