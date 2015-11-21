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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 64
1:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2015, 18:00 МСК
21.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
87
36
Кенеди
Роберт Кенеди
90
19
Коста
Диего Коста
64'
64'
90
7
Педро
Педро
83
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Рамирес
Рамирес
8
Оскар
Оскар
14
Траоре
Бертран Траоре
18
Реми
Лоик Реми
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
2
Уисдом
Андре Уисдом
90
36
О'Нил
Гари О'Нил
90
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
73
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
73
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
73
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
17
Дорранс
Грэм Дорранс
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
14
Хулахан
Весли Хулахан
10
Джером
Кэмерон Джером
19
Лафферти
Кайл Лафферти