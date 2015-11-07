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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 30
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 43
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2015, 18:00 МСК
7.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
50
8
Куяте
Шейку Куяте
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
30'
30'
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
87
20
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
30
Антонио
Майкл Антонио
39
Куллен
Джош Куллен
10
Сарате
Мауро Сарате
26
Елавич
Никица Елавич
11
Валенсия
Эннер Валенсия
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
64
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
43'
43'
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
83
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
11
Миральяс
Кевин Миральяс