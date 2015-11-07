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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 52
1:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2015, 20:30 МСК
7.11.2015, 20:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
52'
52'
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
16
Адам
Чарли Адам
78
27
Кркич
Боян Кркич
69
22
Шакири
Джердан Шакири
82
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
68
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Рамирес
Рамирес
76
19
Коста
Диего Коста
90
7
Педро
Педро
68
Запасные
32
Амелия
Марко Амелия
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
8
Оскар
Оскар
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми