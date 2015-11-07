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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Хаусон 71
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2015, 18:00 МСК
7.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
3
Уисдом
Андре Уисдом
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
71'
71'
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
90
10
Джером
Кэмерон Джером
68
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
18
Дорранс
Грэм Дорранс
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
19
Лафферти
Кайл Лафферти
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
64
8
Шелви
Джонджо Шелви
87
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
78
10
Айю
Андре Айю
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
24
Корк
Джек Корк
7
Бриттон
Леон Бриттон
17
Эдер
Эдер