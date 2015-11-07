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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лингард 52
Мата 90
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2015, 18:00 МСК
7.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Рохо
Маркос Рохо
76
18
Янг
Эшли Янг
62
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
90'
90'
90
35
Лингард
Джесси Лингард
52'
52'
90
10
Руни
Уэйн Руни
82
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
43
Бортуик-Джексон
Кэмерон Бортуик-Джексон
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
21
Эррера
Андер Эррера
44
Перейра
Андреас Перейра
7
Депай
Мемфис Депай
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
11
Брант
Крис Брант
85
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
72
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
72
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
3
Ольссон
Йонас Ольссон
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино