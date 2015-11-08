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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 42
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Боласи 21
Данн 82
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
8 нояб. 2015, 19:00 МСК
8.11.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
40
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
42'
42'
90
23
Джан
Эмре Джан
65
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
24
Айб
Джордон Айб
87
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
6
Ловрен
Деян Ловрен
24
Аллен
Джо Аллен
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
11
Фирмино
Роберто Фирмино
20
Ориги
Дивок Ориги
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
82'
82'
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
4
Кабай
Йоан Кабай
87
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
79
26
Сако
Бакари Сако
65
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
7
Боласи
Янник Боласи
21'
21'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
2
Уорд
Джоэл Уорд
28
Ледли
Джо Ледли
22
Матч
Джордон Матч
10
Уикхэм
Коннор Уикхэм
23
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд