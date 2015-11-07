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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Канте 53
Варди 65
2:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 75
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2015, 18:00 МСК
7.11.2015, 18:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
53'
53'
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
45
9
Варди
Джейми Варди
65'
65'
90
26
Марез
Рияд Марез
84
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
76
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
90
29
Капу
Этьенн Капу
70
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
75'
75'
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
25
Холебас
Хосе Холебас
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
32
Диаманти
Алессандро Диаманти