Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 27
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2015, 15:45 МСК
7.11.2015, 15:45 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
23
Федеричи
Адам Федеричи
90
25
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
73
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Артер
Гарри Артер
79
17
Кинг
Джошуа Кинг
73
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
33
Беннетт
Джо Беннетт
3
Кук
Стив Кук
16
МакДональд
Шон МакДональд
18
Керморган
Янн Керморган
9
Рантие
Токело Рантие
24
Томлин
Ли Томлин
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
90
45
Митрович
Александар Митрович
63
17
Перес
Айосе Перес
27'
27'
77
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
43
Мбабу
Кевин Мбабу
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе