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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
8 нояб. 2015, 16:30 МСК
8.11.2015, 16:30 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
23
Амави
Жордан Амави
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
24
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
72
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
22
Хиль
Карлес Хиль
65
17
Верету
Жордан Верету
90
19
Айю
Жордан Айю
84
Запасные
31
Банн
Марк Банн
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
28
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
7
Бакуна
Леандро Бакуна
40
Грилиш
Джек Грилиш
39
Жестеде
Руди Жестеде
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
78
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
84
14
Бони
Вильфрид Бони
25
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
22
Клиши
Гаэль Клиши
20
Мангала
Эльяким Мангала
15
Навас
Хесус Навас
20
Делф
Фабиан Делф
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо