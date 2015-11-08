Матч завершен
Арсенал
Лондон
Гиббс 77
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 32
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
8 нояб. 2015, 19:00 МСК
8.11.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
77
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
19
Касорла
Санти Касорла
46
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
73
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
77'
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
20
Фламини
Матье Фламини
8
Артета
Микель Артета
45
Ивоби
Алекс Ивоби
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
81
18
Кейн
Гарри Кейн
32'
32'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
75
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Кэрролл
Том Кэрролл
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
47
Онома
Джошуа Онома
7
Сон
Хын-Мин Сон