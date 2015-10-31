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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 30
Ламберт 84
2:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 57
Марез 64
Варди 77
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2015, 18:00 МСК
31.10.2015, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
11
Брант
Крис Брант
82
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
76
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
30'
30'
90
18
Бераино
Саидо Бераино
76
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
3
Ольссон
Йонас Ольссон
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Ламберт
Рики Ламберт
84'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
4
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
76
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
88
14
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
69
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
9
Варди
Джейми Варди
77'
77'
90
26
Марез
Рияд Марез
57'
64'
57', 64'
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
30
Чилвел
Бен Чилвел
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
23
Оказаки
Синджи Оказаки
24
Дайер
Натан Дайер