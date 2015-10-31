Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 39
Игало 48
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2015, 18:00 МСК
31.10.2015, 18:00 МСК
суббота
Кейт Страуд
Кейт Страуд
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
76
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
68
24
Игало
Одион Игало
39'
48'
39', 48'
86
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
16
Нобл
Марк Нобл
76
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
46
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
20
Мозес
Виктор Мозес
46
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
17
О'Брайен
Джой О'Брайен
21
Огбонна
Анжело Огбонна
30
Антонио
Майкл Антонио
10
Сарате
Мауро Сарате
18
Елавич
Никица Елавич
31
Валенсия
Эннер Валенсия