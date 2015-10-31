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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 49
Косиельни 68
Кэмпбелл 73
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2015, 18:00 МСК
31.10.2015, 18:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
85
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
79
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
85
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
24
Корк
Джек Корк
7
Бриттон
Леон Бриттон
58
Барроу
Моду Барроу
17
Эдер
Эдер
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
68'
68'
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
49'
49'
84
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
73'
73'
84
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
20
Фламини
Матье Фламини
45
Ивоби
Алекс Ивоби