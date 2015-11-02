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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дембеле 3
Алли 45
Кейн 90
3:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Айю 79
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
2 нояб. 2015, 23:00 МСК
2.11.2015, 23:00 МСК
понедельник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
82
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
3'
3'
69
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
45'
45'
89
18
Кейн
Гарри Кейн
90'
90'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
21
Фасио
Федерико Фасио
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
47
Онома
Джошуа Онома
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
24
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
40
Грилиш
Джек Грилиш
65
15
Вествуд
Эшли Вествуд
38
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
46
Запасные
31
Банн
Марк Банн
33
Креспо
Хосе Анхель Креспо
23
Амави
Жордан Амави
22
Хиль
Карлес Хиль
17
Верету
Жордан Верету
19
Айю
Жордан Айю
79'
39
Жестеде
Руди Жестеде