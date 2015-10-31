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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2015, 18:00 МСК
31.10.2015, 18:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
83
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
36
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
71
45
Митрович
Александар Митрович
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
19
Айдара
Массадио Айдара
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
16
Адам
Чарли Адам
90
27
Кркич
Боян Кркич
60
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
89
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
7
Айрленд
Стивен Айрленд
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф