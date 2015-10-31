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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Отаменди 67
Туре 89
2:1
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Джером 83
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2015, 18:00 МСК
31.10.2015, 18:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
67'
67'
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
89'
89'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
73
15
Навас
Хесус Навас
90
14
Бони
Вильфрид Бони
90
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
54
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
20
Мангала
Эльяким Мангала
6
Фернандо
Фернандо
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Робертс
Патрик Робертс
79
Гарсия
Ману Гарсия
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
46
27
Теттей
Александер Теттей
90
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
70
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
10
Джером
Кэмерон Джером
83'
83'
87
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
36
О'Нил
Гари О'Нил
17
Дорранс
Грэм Дорранс
14
Хулахан
Весли Хулахан
22
Редмонд
Натан Редмонд
9
Граббан
Льюис Граббан