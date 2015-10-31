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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Рамирес 4
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 45
Коутиньо 74
Бентеке 83
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2015, 15:45 МСК
31.10.2015, 15:45 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
76
10
Азар
Эден Азар
59
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
70
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Рамирес
Рамирес
4'
4'
90
8
Оскар
Оскар
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
32
Амелия
Марко Амелия
6
Баба
Абдул Рахман Баба
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
21
Матич
Неманья Матич
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
9
Фалькао
Радамель Фалькао
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
64
21
Лейва
Лукас Лейва
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
45'
74'
45', 74'
90
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
76
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
6
Ловрен
Деян Ловрен
24
Аллен
Джо Аллен
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
83'
33
Айб
Джордон Айб