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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Сарате 17
Кэрролл 79
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Кэхилл 56
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2015, 17:00 МСК
24.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
82
10
Сарате
Мауро Сарате
17'
17'
69
15
Сахо
Диафра Сахо
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
30
Антонио
Майкл Антонио
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
79'
18
Елавич
Никица Елавич
31
Валенсия
Эннер Валенсия
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
56'
56'
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
87
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
46
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Рамирес
Рамирес
82
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
32
Амелия
Марко Амелия
6
Баба
Абдул Рахман Баба
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
8
Оскар
Оскар
14
Траоре
Бертран Траоре
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
9
Фалькао
Радамель Фалькао