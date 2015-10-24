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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 43
Абди 69
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2015, 17:00 МСК
24.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
9
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
60
16
Адам
Чарли Адам
90
27
Кркич
Боян Кркич
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
11
Хоселу
Хоселу
61
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
12
Уилсон
Марк Уилсон
7
Айрленд
Стивен Айрленд
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
69'
69'
78
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
66
24
Игало
Одион Игало
89
9
Дини
Трой Дини
43'
43'
90
Запасные
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо