Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 46
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2015, 17:00 МСК
24.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
78
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
23
Ольссон
Мартин Ольссон
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
36
О'Нил
Гари О'Нил
17
Дорранс
Грэм Дорранс
10
Джером
Кэмерон Джером
9
Граббан
Льюис Граббан
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
11
Брант
Крис Брант
90
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
46'
46'
74
18
Бераино
Саидо Бераино
88
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
3
Ольссон
Йонас Ольссон
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
9
Ламберт
Рики Ламберт