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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
25 окт. 2015, 17:05 МСК
25.10.2015, 17:05 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
80
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
74
21
Эррера
Андер Эррера
90
8
Мата
Хуан Мата
66
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
16
Кэррик
Майкл Кэррик
27
Феллайни
Маруан Феллайни
35
Лингард
Джесси Лингард
7
Депай
Мемфис Депай
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
54
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
42
Туре
Яя Туре
76
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
14
Бони
Вильфрид Бони
83
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
20
Мангала
Эльяким Мангала
15
Навас
Хесус Навас
26
Робертс
Патрик Робертс
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо