Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 59
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2015, 17:00 МСК
24.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
23
Фукс
Кристиан Фукс
90
4
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
63
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
9
Варди
Джейми Варди
59'
59'
90
26
Марез
Рияд Марез
79
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
40
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Оказаки
Синджи Оказаки
24
Дайер
Натан Дайер
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
76
6
Данн
Скотт Данн
90
4
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
68
26
Сако
Бакари Сако
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
10
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
57
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
28
Ледли
Джо Ледли
15
Йединак
Майл Йединак
22
Матч
Джордон Матч
11
Заха
Вилфрид Заха
23
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд