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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Ритчи 1
1:5
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 9
Дембеле 17
Ламела 29
Кейн 56
Кейн 63
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
25 окт. 2015, 17:05 МСК
25.10.2015, 17:05 МСК
воскресенье
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
25
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
1'
1'
90
7
Пью
Марк Пью
75
17
Кинг
Джошуа Кинг
61
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
68
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
30
Беннетт
Джо Беннетт
15
Смит
Адам Смит
19
Станислас
Джуниор Станислас
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
18
Керморган
Янн Керморган
28
Рантие
Токело Рантие
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
82
19
Дембеле
Мусса Дембеле
17'
17'
68
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
18
Кейн
Гарри Кейн
56'
63'
9'
56', 63'
9'
85
11
Ламела
Эрик Ламела
29'
29'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Виммер
Кевин Виммер
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
38
Мэйсон
Райан Мэйсон
47
Онома
Джошуа Онома
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи