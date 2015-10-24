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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Айю 62
1:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 68
Айю 87
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2015, 17:00 МСК
24.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
40
Грилиш
Джек Грилиш
74
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
85
19
Айю
Жордан Айю
62'
62'
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
33
Креспо
Хосе Анхель Креспо
23
Амави
Жордан Амави
24
Санчес
Карлос Санчес
15
Вествуд
Эшли Вествуд
22
Хиль
Карлес Хиль
20
Траоре
Адама Траоре
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
76
8
Шелви
Джонджо Шелви
85
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
68'
68'
90
10
Айю
Андре Айю
87'
87'
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
22
Ранхель
Анхель Ранхель
24
Корк
Джек Корк
7
Бриттон
Леон Бриттон
58
Барроу
Моду Барроу
17
Эдер
Эдер