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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 34
Косиельни 36
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Баркли 42
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2015, 19:30 МСК
24.10.2015, 19:30 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
36'
36'
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
17
Санчес
Алексис Санчес
88
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
80
12
Жиру
Оливье Жиру
34'
34'
90
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
20
Фламини
Матье Фламини
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
51
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
88
14
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
42'
42'
90
25
Леннон
Аарон Леннон
68
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
21
Осман
Леон Осман
8
Клеверли
Том Клеверли
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс