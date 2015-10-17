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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 62
Жиру 68
Рэмзи 74
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2015, 19:30 МСК
17.10.2015, 19:30 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
69
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
75
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
81
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
13
Гилмартин
Рене Гилмартин
5
Бритос
Мигель Бритос
25
Холебас
Хосе Холебас
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
8
Бехрами
Валон Бехрами
20
Бергейс
Стивен Бергейс
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
74'
74'
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
81
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
64
17
Санчес
Алексис Санчес
62'
62'
80
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
8
Артета
Микель Артета
12
Жиру
Оливье Жиру
68'
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен