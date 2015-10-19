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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кркич 4
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
19 окт. 2015, 22:00 МСК
19.10.2015, 22:00 МСК
понедельник
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
24
Корк
Джек Корк
59
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
58
Барроу
Моду Барроу
59
10
Айю
Андре Айю
80
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
27
Бартли
Кайл Бартли
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
7
Бриттон
Леон Бриттон
17
Эдер
Эдер
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
16
Адам
Чарли Адам
70
27
Кркич
Боян Кркич
4'
4'
79
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
75
11
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
5
Муниеса
Марк Муниеса
7
Айрленд
Стивен Айрленд
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай