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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2015, 14:45 МСК
17.10.2015, 14:45 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
22
Шадли
Насер Шадли
11
20
Алли
Деле Алли
90
18
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
87
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
28
Виммер
Кевин Виммер
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
0
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
81
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
87
23
Джан
Эмре Джан
90
27
Ориги
Дивок Ориги
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
24
Аллен
Джо Аллен
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
33
Айб
Джордон Айб
48
Синклэйр
Джером Синклэйр